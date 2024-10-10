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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e çıktı

        SAKARYA'da makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 4'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:55
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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e çıktı
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        SAKARYA'da makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 4'e çıktı. Olayda yaralanan Merve Menteş (26) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti.

        İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Merve Menteş de yaşam savaşını kaybetti. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

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