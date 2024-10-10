Sakarya'da fabrikada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
SAKARYA'nınSöğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
SAKARYA'nınSöğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikaya, çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Söğütlü, Ferizli ve Karasu ilçelerinden gelen takviye ekiplerle yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.