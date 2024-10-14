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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta tamamlandı

        SULTANLAR Ligi'nde '2'inci hafta tamamlandı2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:10
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta tamamlandı
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        SULTANLAR Ligi’nde '2'inci hafta tamamlandı

        2. haftanın sonuçları şu şekilde:

        VakıfBank-Kuzeyboru: 3-2 (25-13, 18-25, 19-25, 25-16, 15-12)

        Aydın BBSK-Türk Hava Yolları: 0-3 (16-25, 23-25, 20-25)

        Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Bld. Eker: 3-0 (25-23, 32-30, 25-18)

        Bahçelievler Bld.-Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0 (25-13, 25-23, 25-16)

        Aras Kargo-Galatasaray Daikin: 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

        2’nci hafta karşılaşmalarının ardından 6 puanlı takımlardan Fenerbahçe Medicana lider olurken Galatasaray Daikin 2’nci, Eczacıbaşı Dynavit ise 3’üncü sırada yer alıyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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