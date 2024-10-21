Oğluyla birlikte 5 gündür kayıptı; nehirde cesedi bulundu

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 5 gündür kayıp olan Recep Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Demir’in aynı tarihten beri kayıp olan oğlu Tevfik Can Demir (29) için de nehir ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Geyve ilçesin Kızılkaya mevkisinde Sakarya Nehri'nin kıyısına oltalarını bırakan kişi, sabah saatlerinde kontrol etmek için geri döndüğünde kıyıda ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 5 gündür oğlu Tevfik Can Demir (29) ile birlikte kayıp olan Recep Demir’e ait olduğu tespit edildi. Demir’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.