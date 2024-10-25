Sakarya'da aile sağlığı merkezi inşaatında asansör kısmı çöktü: 2 ölü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.