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        Sakarya'da aile sağlığı merkezi inşaatında asansör kısmı çöktü: 2 ölü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybettiOlay, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:55
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        Sakarya'da aile sağlığı merkezi inşaatında asansör kısmı çöktü: 2 ölü
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

        Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Sakarya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta yüklenici firmanın yapmış olduğu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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