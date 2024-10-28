Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı; 4 gün sonra öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ayfer Koçman (86), 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı; 4 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ayfer Koçman (86), 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 24 Ekim akşamı, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobil ile Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan J.İ. yönetimindeki otomobil, ters döndü. Kazada J.İ. ile araçlardaki T.K., F.K. ve Ayfer Koçman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Ayfer Koçman, bu sabah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti
        Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti
        Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu
        Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu
        AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığına yeniden Haldızoğlu getirildi
        AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığına yeniden Haldızoğlu getirildi
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Akyazı İlçe Başkanı yeniden Ekrem oldu
        AK Parti Akyazı İlçe Başkanı yeniden Ekrem oldu
        ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu
        ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu