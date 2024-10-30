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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında

        SAKARYA'daatılan çelme sonucu yola düşen ve bu sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme atan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:50
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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında
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        SAKARYA'daatılan çelme sonucu yola düşen ve bu sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme atan T.K. ile 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek'e, T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.F. idaresindeki otomobil geçti. İhbarla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çiçek, önceki gece hayatını kaybetti. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; Çiçek'in cenazesi dün Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

        İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA

        Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.F. ile çelme takan T.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in ölümü sonrası savcılık, 3 gözaltı kararı verdi. Hilmi Tunahan Çiçek'e çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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