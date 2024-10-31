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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında (3)

        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında' başlıklı haberimizde çelmeyi takan şüphelinin ismi 'A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:22
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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında (3)
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 

        'Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında' başlıklı haberimizde çelmeyi takan şüphelinin ismi 'A.Ö.' olarak düzeltilmiştir. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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