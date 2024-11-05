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        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)

        TOPRAĞAVERİLDİSakarya'da sürücüsü alkollü olan hafif ticari aracın, yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ'ın cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Yeni Eren Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:30
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        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Sakarya’da sürücüsü alkollü olan hafif ticari aracın, yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ’ın cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Yeni Eren Camisi’ne getirildi. Burada, Zühre Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti. Akdağ'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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