Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)

Sakarya’da sürücüsü alkollü olan hafif ticari aracın, yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ’ın cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Yeni Eren Camisi’ne getirildi. Burada, Zühre Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti. Akdağ'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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