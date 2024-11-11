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        Otoyolda otomobilin çarptığı kadın öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gamze Çetin (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:25
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        Otoyolda otomobilin çarptığı kadın öldü
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gamze Çetin (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetin’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Gamze Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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