Kaymakam Safitürk, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Derik'te 8 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından şehit kaymakamın mezarına karanfil bırakıldı. Programa şehidin annesi Fatma Safitürk ve eşi Ayşegül Safitürk ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutan Nejdet Karaca, ilçe protokolü ve Safitürk’ün yakınları katıldı.

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