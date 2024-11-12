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        Sapanca'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 sağlık çalışanı yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde aralarında ambulansın da bulunduğu 4 aracını karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, sağlık personeli 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 03:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 03:30
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        Sapanca'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 sağlık çalışanı yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde aralarında ambulansın da bulunduğu 4 aracını karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, sağlık personeli 3 kişi de yaralandı.

        Kaza saat 00.15 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Ebru Özcan idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) idaresindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı. Kaza yapan her iki araca bu kez İzmit yönünden gelen M.K. idaresindeki 06 DB 9159 plakalı kamyonet çarptı. Bu sırada savrulan cip, park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazanın ardından kamyonet sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Umut Gürsoy’un yaşamını yitirdiği, ambulansın sürücüsü Ebru Özcan ile sağlık personelleri Ömer Faruk Ceylan ve Bilal Çalıkoğlu’nun yaralı olduğu belirlendi. Yaralanan 3 sağlık çalışanı, meslektaşlarının yaptığı müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden cip sürücüsü Gürsoy ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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