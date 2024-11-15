YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 96'sı kendi imkanlarıyla bu ülkede okumakta

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Uluslararası öğrencilerden yüzde 96’sı kendi imkanlarıyla bu ülkede okumaktadır. Ülkesinin bursu veya yurt dışındaki Türkler vasıtasıyla oranı toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde 5’i ancak bulmaktadır. Dolayısıyla fevkalade bir kapasitenin öğrencilerin kendi imkanlarıyla yürütüldüğünü ifade etmek isterim” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı, Sapanca’da bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğretim üyeleri ile davetliler katıldı. ‘BU GÜÇLÜ KAPASİTEYE ULAŞMAMIZDA SON 22 YILDAKİ YATIRIMLARIN ETKİSİ BÜYÜK’

Programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de 208 üniversite, 185 bine yakın akademisyen, yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere toplamda 7 milyonun üzerinde öğrencinin olduğunu belirterek, “Bu güçlü kapasiteye ulaşmamızda, son 22 yılda yükseköğretim sistemimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan yatırımların etkisinin fevkalade belirleyici olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Bir taraftan kapasitemiz hızla artarken, diğer taraftan ülkemizde yükseköğretime erişim talebi hala güçlü bir şekilde devam etmektedir. Yükseköğretimde erişilebilirlik ve kapsayıcılık vizyonumuz çerçevesinde bu talebi en iyi şekilde yönetmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALDIĞIMIZ ÖNEMLİ KARARLARLA KONTENJANLARDA BİR MİKTAR AZALMA SÖZ KONUSU OLMUŞTUR’ İstihdama da değinen Prof. Dr. Özvar, “Üniversitelerimizde istihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarının azaltılması ve ikinci öğretim programlarının kapatılması gibi aldığımız önemli kararlarla kontenjanlarda bir miktar azalma söz konusu olmuştur, fakat yükseköğretime erişim yönünde devam eden güçlü talep, kamu ve özel sektörün istihdam hedefleri, mesleki eğitim ile dijital teknolojiler ve yapay zeka başta olmak üzere geleceğin meslekleri ve stratejik alanları dikkate alınarak yeni programlar açılmıştır. Böylece, genel kontenjan seviyesi bir taraftan korunarak istihdamla ilişkisi azalan programlar daha fazla istihdam üretecek programlara dönüştürülmeye devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

‘İLK DEFA 20 ÜNİVERSİTEYE BİRDEN AÇILDI’ Prof. Dr. Özvar, “Diğer taraftan, istihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açmaya devam ediyoruz. Özellikle yapay zeka, yazılım ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın arttığı hepimizce malumdur. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 20 üniversitemizde yapay zeka alanında toplam 73 yeni ön lisans ve lisans programı açılmıştır. Yani dönüştürülen programların, istihdamla alakası azalan programların yerlerine bu sene yapay zeka ve dijital ağırlıklı programlar ilk defa 20 üniversiteye birden açılmıştır. Yeni açtığımız programlara öğrencilerin başarı sıralaması diğer pek çok programı geride bırakmıştır. Önümüzdeki dönemde, gereken yeterlikleri sağlayan üniversitelerimizde, ülkemizin istihdam olanakları ve insan kaynağı ihtiyacı da dikkate alınmak suretiyle ilgili alanlarda yeni programların açılması söz konusu olabilecektir” diye konuştu.