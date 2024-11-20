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        Fabrikaya denetime giden zabıta ekiplerine bıçaklı tehdit

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki bir su fabrikasına denetime giden zabıta ekiplerini, kapının girişinde fabrika görevlileri engellemeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:10
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        Fabrikaya denetime giden zabıta ekiplerine bıçaklı tehdit
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki bir su fabrikasına denetime giden zabıta ekiplerini, kapının girişinde fabrika görevlileri engellemeye çalıştı. Bir kişi elinde bıçakla ekiplerini tehdit ederken, zabıta ile fabrika çalışanları arasında arbede yaşandı.

        Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri, kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeli ile karşılaştı. Fabrika görevlileri, zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken, bir kişi elinde bıçakla ekipleri tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken, sonrasında zabıta fabrikaya girerek denetim gerçekleştirdi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye alındı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki, denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı, işimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen, güvenlikten ödün vermeden, hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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