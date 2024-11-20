Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (2)
KAÇIŞANLARI KAMERADASakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.
KAÇIŞANLARI KAMERADA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.'nın (45) olayın ardından kaçtığı anların güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırganın olayın ardından elindeki tabancayla kaçtığı anlar yer aldı. Alaattin A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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