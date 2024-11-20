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        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (2)

        KAÇIŞANLARI KAMERADASakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:50
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        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (2)
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        KAÇIŞANLARI KAMERADA

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.'nın (45) olayın ardından kaçtığı anların güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırganın olayın ardından elindeki tabancayla kaçtığı anlar yer aldı. Alaattin A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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