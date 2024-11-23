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        Kontrolden çıkan kamyon eve girdi

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kontrolden çıkan kamyon eve girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:45
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        Kontrolden çıkan kamyon eve girdi
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kontrolden çıkan kamyon eve girdi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ev sahibinin eşi büyük korku yaşadı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Nezih Sokak'ta meydana geldi. İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı kamyon rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra Sefer Doğan'a ait 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza sırasında diğer odada bulunan Sefer Doğan’ın eşi büyük korku yaşadı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.T. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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