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        TIR'ın altında kalan yaya öldü; kaza kamerada

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, duran trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR'ın altında kalan Sevim Çobanoğlu (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:55
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        TIR'ın altında kalan yaya öldü; kaza kamerada
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, duran trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR’ın altında kalan Sevim Çobanoğlu (58) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kent merkezine doğru giden M.E. yönetimindeki 54 AGF 090 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durdu. Bir süre sonra ışığın yeşile dönmesiyle birlikte M.E., aracı hareket ettirdi. Bu sırada sağ ön taraftan geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu, TIR’ın altında kaldı. Çevredekilerin bağırarak uyarması üzerine M.E., TIR’ı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, TIR’ın altından itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çobanoğlu kurtarılamadı. TIR şoföre M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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