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        Bakan Uraloğlu: Akyazı ile Ankara arasına 6 şeritli otoyol inşa edeceğiz

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesi ile Ankara arasına 6 şeritli otoyol inşa edileceğini belirterek, "Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:15
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        Bakan Uraloğlu: Akyazı ile Ankara arasına 6 şeritli otoyol inşa edeceğiz
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’nın Akyazı ilçesi ile Ankara arasına 6 şeritli otoyol inşa edileceğini belirterek, “Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valiliği’ni ziyaret etti. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, daire müdürleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, AK Parti olarak kimsenin kendilerini hizmet etme yolundan alıkoyamayacağını ifade ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Türkiye’nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa karşıladık, karşılıyoruz. Bizi, milletimize hizmet etme yolundan kimse alıkoyamaz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Sakarya’da da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdik. 2002’de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 402,5 kilometreye çıkardık. Yollarının 197 kilometresi BSK kaplamalı iken toplamda 561,4 kilometreye ulaştık. 109 kilometre uzunluğunda tek yol iyileştirmesi yaptık. Akyazı’dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya’nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik” dedi.

        PROJELERDEN BAHSETTİ

        Bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, “Bugün itibarıyla 18 milyar 247 milyon lira proje bedeliyle; Erenler Otoyol Kavşağı- D100 Bağlantı Yolu ve Kozluk Kavşağı Bölünmüş Yolu, Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, Ormanköy-Akyazı- Dokurcun Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı-Mekece Devlet Yolu, Mudurnu Deresi Köprüsü Yapımı gibi 9 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz. Özellikle Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, ülkemizin doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu’nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlaması bakımından çok önemli bir proje. İstanbul’dan Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşımda D-100 Devlet Yolu’na alternatif oluyor. Her gün ortalama 10 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergâhta; bölgede hızla artan sanayi tesislerine, bağlantılı limanlara hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunacak, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak. 60,7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 kilometrelik kesimi tamamladık. Kalan 6,7 kilometrelik bölümde çalışmalara süratle devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde projemizin tamamını bitireceğiz” diye konuştu.

        ‘AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN İKİNCİ BİR ALTERNATİF YOL İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ’

        Sakarya Çevre Yolu projesini gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu şunları söyledi:

        “Proje iki gidiş iki geliş olmak üzere 6 kilometre ana yol ve1,5 kilometresi bölünmüş yoldan oluşan 12 kilometre yan yol olmak üzere toplam 18 kilometre uzunluğunda proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor. Yine gündemimiz de olan Orta Anadolu Otoyolu projesi mevcut. Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız."

        Galeri
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