Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 10 yaralı
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi sapağında meydana geldi. Gençlik Merkezi’ne ait kamptan dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Ö.G. yönetimindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 SA 870 resmi plakalı ve üzerinde 'Sapancaspor' yazan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ö.G., öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Pamukova ve Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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