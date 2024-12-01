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        Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 10 yaralı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:54 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:00
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        Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 10 yaralı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi sapağında meydana geldi. Gençlik Merkezi’ne ait kamptan dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Ö.G. yönetimindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 SA 870 resmi plakalı ve üzerinde 'Sapancaspor' yazan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ö.G., öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Pamukova ve Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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