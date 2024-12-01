Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 23 yaralı (2)

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e yükseldi. Yaralananlardan 18'inin öğrenci, 4'ünün öğretmen ve 1'inin de midibüs sürücüsü olduğu öğrenildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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