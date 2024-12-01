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        Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 23 yaralı (2)

        YARALISAYISI 23'E YÜKSELDİSakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:53
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        Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
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        YARALISAYISI 23'E YÜKSELDİ

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e yükseldi. Yaralananlardan 18'inin öğrenci, 4'ünün öğretmen ve 1'inin de midibüs sürücüsü olduğu öğrenildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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