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        Karasu'da 1 kişinin kör olduğu maç sonu kavgasına 2 tutuklama

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Ligi maçı sonrası, Mustafa Kubilay Kovar'ın (26) sağ gözünün kör olmasına sebep olan kavga nedeniyle adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:00
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        Karasu'da 1 kişinin kör olduğu maç sonu kavgasına 2 tutuklama
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Ligi maçı sonrası, Mustafa Kubilay Kovar’ın (26) sağ gözünün kör olmasına sebep olan kavga nedeniyle adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 1 Aralık Pazar günü Karasu ilçesi, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında meydana geldi. Süper Amatör Lig maçında Darıçayırıspor, kendi sahasında Sapanca Kurtköyspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sapanca Kurtköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası, stadyumun dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesip taşla saldırdı. Daha sonra 2 kişi araçtan indirilip darbedildi. Arkadan gelen başka bir otomobilde bulunan Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlar da gruba karşılık verdi. Olay sırasında orada bulunan polis ve bekçiler, araya girip kavgayı sonlandırdı. Olayda, Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar, gözüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kovar’ın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı Ahmet Enes Arık, Cihan Etekli, T.Y., Y.S. ve M.E., gözaltına alındı.

        Şüphelilerden Ahmet Enes Arık ve Cihan Etekli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. T.Y., Y.S. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağ gözünde görme yetisini kaybeden Mustafa Kubilay Kovar’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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