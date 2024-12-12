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        Taksinin çarptığı yaya öldü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Sefanur Bildirir (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:35
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        Taksinin çarptığı yaya öldü
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Sefanur Bildirir (61), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkisinde meydana geldi. Kocaeli istikametine giden S.Y. (42) yönetimindeki 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur Bildirir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bildirir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Taksi şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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