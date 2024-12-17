Çaykur Rizespor - Vanspor FK: 6-0
STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı YıldırımÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Amir), Hojer, Buljubasic, Varesanovic (Dk. 46 Doğanay), Papanikolaou, (Dk. 46 Benhur) Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk. 63 Hadziahmetovic), Jurecka (Dk. 63 Sowe)
VANSPOR FK: Cantuğ Temel (Dk. 89 Sedat), Onur Özcan, Ensar Çavuşoğlu (Dk. 85 Mert), Muhammed Çoksun (Dk.84 Boran), Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay, Muhammed Ali Doğan, Anıl Yıldırım (Dk. 46 Ömer), Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Fuat Bavuk
GOLLER: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan, Dk. 35, Dk.84 Zeqiri, Dk. 43, Dk. 45+2 Varesanovic, (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Ali Doğan, (Vanspor FK)
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19’uncu dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Varesanovic'in şutunda top kaleci Cantuğ’dan sekip oyun alanına döndü. Kale sahasında havalanan topa yükselip kafa ile vuran Jurecka'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
25’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Papanikolaou'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasında buluşan Emrecan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
35’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekip oyun alanına döndü. Ceza sahasında topu kontrol eden Zeqiri'nin şutunda top fileleri havalandırdı: 3-0.
43’üncü Çaykur Rizepor’da Eray Korkmaz'ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Zeqiri’nin şutunda meşin yuvarlak yeninden ağlarla buluştu: 4-0.
45+2’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Zeqiri'nin pasında topla ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-0.
İlk yarı Çaykur Rizespor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
80’inci dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor’da topun başına geçen Sowe’un şutunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.
84’üncü dakikada Muhammed’in yerden derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Zeqiri’nin şutunda top ağlara gitti: 6-0.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 6-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
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