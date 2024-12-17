Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Çaykur Rizespor - Vanspor FK: 6-0

        STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı YıldırımÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor - Vanspor FK: 6-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Amir), Hojer, Buljubasic, Varesanovic (Dk. 46 Doğanay), Papanikolaou, (Dk. 46 Benhur) Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk. 63 Hadziahmetovic), Jurecka (Dk. 63 Sowe)

        VANSPOR FK: Cantuğ Temel (Dk. 89 Sedat), Onur Özcan, Ensar Çavuşoğlu (Dk. 85 Mert), Muhammed Çoksun (Dk.84 Boran), Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay, Muhammed Ali Doğan, Anıl Yıldırım (Dk. 46 Ömer), Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Fuat Bavuk

        GOLLER: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan, Dk. 35, Dk.84 Zeqiri, Dk. 43, Dk. 45+2 Varesanovic, (Çaykur Rizespor)

        SARI KART: Ali Doğan, (Vanspor FK)

        Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        19’uncu dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Varesanovic'in şutunda top kaleci Cantuğ’dan sekip oyun alanına döndü. Kale sahasında havalanan topa yükselip kafa ile vuran Jurecka'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        25’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Papanikolaou'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasında buluşan Emrecan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        35’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekip oyun alanına döndü. Ceza sahasında topu kontrol eden Zeqiri'nin şutunda top fileleri havalandırdı: 3-0.

        43’üncü Çaykur Rizepor’da Eray Korkmaz'ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Zeqiri’nin şutunda meşin yuvarlak yeninden ağlarla buluştu: 4-0.

        45+2’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Zeqiri'nin pasında topla ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-0.

        İlk yarı Çaykur Rizespor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        80’inci dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor’da topun başına geçen Sowe’un şutunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

        84’üncü dakikada Muhammed’in yerden derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Zeqiri’nin şutunda top ağlara gitti: 6-0.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 6-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçild...
        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçild...
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da çocuğun öldüğü kazada alkollü sürücü, hız sınırını 2 kattan fazl...
        Sakarya'da çocuğun öldüğü kazada alkollü sürücü, hız sınırını 2 kattan fazl...
        AK Parti İl Başkanı Tever ve Yönetim Kurulu mazbatasını aldı
        AK Parti İl Başkanı Tever ve Yönetim Kurulu mazbatasını aldı
        Sakaryaspor, düşme hattından 10 haftadır kurtulamıyor
        Sakaryaspor, düşme hattından 10 haftadır kurtulamıyor
        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa