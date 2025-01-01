Noel Baba kostümlü şüpheli, kavga ettiği kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
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İsa ÇİÇEK/SERDİVAN (Sakarya),
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