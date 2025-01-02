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        Kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiye yaralayan Noel Baba kostümlü şüpheli tutuklandı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada kendisine saldıran Bakır Şahan Saçaklı'yı (21) bıçaklayarak öldüren, Nesrullah T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:10
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        Kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiye yaralayan Noel Baba kostümlü şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada kendisine saldıran Bakır Şahan Saçaklı’yı (21) bıçaklayarak öldüren, Nesrullah T.’yi ise yaralayan Noel Baba kostümlü Ali Osman G. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer 9 şüpheli ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Serdivan’da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen Ali Osman G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü Ali Osman G., burada grubun saldırısına uğradı. Ali Osman G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı’yı bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u, sorguları sonrası serbest bırakıldı. Ali Osman G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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