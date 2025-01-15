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        Eski polis, geçen yıl rehin aldığı sevgilisini bu kez boğazından bıçakladı (2)

        TUTUKLANDISakarya'dageçen yıl rehin aldığı sevgilisi I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:10
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        Eski polis, geçen yıl rehin aldığı sevgilisini bu kez boğazından bıçakladı (2)
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        TUTUKLANDI

        Sakarya'dageçen yıl rehin aldığı sevgilisi I.A.'yı (43), bu kez boğazından bıçakla yaralayan eski polis Taner Tutuş (50), tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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