Otoyolda bir aracın çarpıp kaçtığı, ardından çok sayıda aracın üzerinden geçtiği kişi parçalandı
SAKARYA'da, Anadolu Otoyolunda bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti.
SAKARYA’da, Anadolu Otoyolunda bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Jandarma, parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolunun Arifiye geçişinde yolda parçalanmış ceset parçaları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, yayaya bir aracın çarpıp kaçtığı, sonrasında ise cesedin üzerinden çok sayıda araç geçtiği tespit edildi. Jandarma ekipleri parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, parçalanmış ceset ise toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.