Arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldüren emekli polis tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis İsmail Demir ile kardeşi İsa Demir arasında arazi paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında emekli polis İsmail Demir, beylik tabancasıyla kardeşi İsa Demir'i vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Demir ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.