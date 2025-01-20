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        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi

        SAKARYA'da, Anadolu Otoyolu'nda geçen cumartesi gecesi bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:59
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        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi
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        SAKARYA’da, Anadolu Otoyolu'nda geçen cumartesi gecesi bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Parçalanan cesedin Abdi Güner'e (84) ait olduğu belirlendi.

        Kaza, 18 Ocak Cumartesi gecesi Anadolu Otoyolu'nun Arifiye geçişinde meydana geldi. Otoyolda aracın çarptığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Yolda parçalanmış ceset parçaları görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Parçalanmış ceset toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kazada yaşamını yitiren kişinin Abdi Güner olduğu belirlendi. Güner'in kazanın olduğu noktaya yaklaşık 400 metre uzaklıkta evinin bulunduğu öğrenildi. Abdi Güner'in cenazesi işlemlerin ardından aileye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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