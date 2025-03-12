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        Sakarya'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın endişe yarattı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:10
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        Sakarya'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın endişe yarattı
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, endişe yarattı. Elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu'nda bir odadaki elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Odada bir anda alevler yükselirken yurtta kalan öğrenciler dışarıya çıktı. Yurttaki yağmurlama sisteminin devreye girmesi alevlerin büyümesini engelledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

        Odasında yangın çıkan kız öğrenci, "Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim" diye konuştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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