Kamyonet yön tabelasına ok gibi saplandı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yön tabelasına ok gibi saplandı. Kamyonetin kupa kısmında sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolunun Yukarıkirazca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametine giden S.Y. idaresindeki 16 Z 6745 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına ok gibi saplandı. Kazada sürücü S.Y. ile araçta bulunan S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü S.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.