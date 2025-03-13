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        Sakarya'da, komşularını öldüren baba ile oğlunun evinde yangın

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 04:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 04:55
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        Sakarya'da, komşularını öldüren baba ile oğlunun evinde yangın
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğlu O.Ç.Ş. (16) ve babası E.Ş.'ye ait olduğu anlaşıldı.

        Yangın, 23.00 sıralarında Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'ta meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

        EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT

        Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş.'nin yaşadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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