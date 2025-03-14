'Büyü bozma' tuzağı ile dolandırıcılığa 5 tutuklama

SAKARYA merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran ve gözaltına alınan 28 kişiden 5'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜ BOZMA VE AİLE SORUNLARINI ÇÖZME VAADİYLE VURGUN YAPTILAR

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi savcılıkça, 19 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.