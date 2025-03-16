Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynarca ilçesinde Arifağa mevkisindeki Kanlı Göl'de iki ayrı noktada öğlen saatlerinde sazlık yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını yakındaki ormana sıçramadan söndürdü.

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