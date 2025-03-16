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        Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        SAKARYA'da iki ayrı noktada çıkan sazlık yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:25
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        Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
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        SAKARYA’da iki ayrı noktada çıkan sazlık yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynarca ilçesinde Arifağa mevkisindeki Kanlı Göl'de iki ayrı noktada öğlen saatlerinde sazlık yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını yakındaki ormana sıçramadan söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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