Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli adliyede

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, yarım saat içinde 1 kişiyi öldüren, 3 iş yerini ve 1 evi kurşunlayan D.G. (47), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. Markete giden D.G., iş yeri sahibi Mehmet Bal’a defalarca ateş ederek öldürüp, kaçtı. Şüpheli daha sonra ilçede bir alışveriş merkezindeki gayrimenkul ofisine tüfekle saldırdı. Motosikletle kaçan şüpheli, Serdivan’da toptan market olan 1 iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Daha sonra Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi’nde de 1 evi kurşunlayan D.G., iddiaya göre hedefindeki 5'inci adrese giderken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'nden Erenler ilçesi yönündeki kavşakta polisleri gördü. Hastane karşısındaki iş yerlerinin yanında motosikletini ve tüfeği bırakan D.G., yaya olarak kaçarken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin, eğer yakalanmasaydı önceden ticaretiyle ilgili sorun yaşadığı 3 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi.