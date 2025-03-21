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        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli adliyede

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yarım saat içinde 1 kişiyi öldüren, 3 iş yerini ve 1 evi kurşunlayan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:40
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        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli adliyede
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, yarım saat içinde 1 kişiyi öldüren, 3 iş yerini ve 1 evi kurşunlayan D.G. (47), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. Markete giden D.G., iş yeri sahibi Mehmet Bal’a defalarca ateş ederek öldürüp, kaçtı. Şüpheli daha sonra ilçede bir alışveriş merkezindeki gayrimenkul ofisine tüfekle saldırdı. Motosikletle kaçan şüpheli, Serdivan’da toptan market olan 1 iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Daha sonra Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi’nde de 1 evi kurşunlayan D.G., iddiaya göre hedefindeki 5'inci adrese giderken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'nden Erenler ilçesi yönündeki kavşakta polisleri gördü. Hastane karşısındaki iş yerlerinin yanında motosikletini ve tüfeği bırakan D.G., yaya olarak kaçarken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi.

        Öte yandan şüphelinin, eğer yakalanmasaydı önceden ticaretiyle ilgili sorun yaşadığı 3 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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