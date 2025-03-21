Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı (3)

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, dün, marketine gelen Doğan Güzel'in silahla saldırısında hayatını kaybeden iş yeri sahibi Mehmet Bal (46), Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Bal, Lokman Hekim Camisi’nde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı da cenazeye katıldı.

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