Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğunu belirledi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyon ile paketlenmiş 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi ve 150 gram sıvı amfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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