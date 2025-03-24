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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:15
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğunu belirledi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyon ile paketlenmiş 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi ve 150 gram sıvı amfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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