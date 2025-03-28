Sahte rapor çetesine operasyon: 60 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop’ta yapılan baskınlarda 60 kişi gözaltına alındı.

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