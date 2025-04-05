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        Bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı teslim eden şoföre ödül

        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde özel halk otobüsünde unutulan ve içerisinde yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim eden şoför Tufan Yüzücü ödüllendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:45
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        Bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı teslim eden şoföre ödül
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        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde özel halk otobüsünde unutulan ve içerisinde yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim eden şoför Tufan Yüzücü ödüllendirildi. Yüzücü'ye içerisinde para olan bir zarf takdim edildi.

        Sapanca'da özel halk otobüsünde, içerisinde yaklaşık 200 bin lira ziynet eşyası bulunan çantayı bulup, sahibine teslim eden şoför Tufan Yüzücü, Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay ve Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin tarafından ödüllendirildi. Yüzücü'ye içerisinde para olan bir zarf takdim edildi.

        'KİM OLSA AYNI DUYARLILIĞI GÖSTERİRDİ'

        Osman Kubilay, "Dün otobüste meydana gelen hadise sebebiyle sizi ziyaret etmek istedim. Tüm şoför arkadaşlarımızın bu davranışı sergileyeceğinden hiç şüphemiz yok. Başımıza gelen bu tarz olaylarda sizler gibi çalışma arkadaşlarımızı bu hassasiyeti gösterdikleri için, sizin de bu güzel davranışı sergilediğiniz için tekrar teşekkür ederim" dedi. Rıdvan Keskin ise "Davranışınız çok hoşumuza gitti. Vatandaşımızı da mutlu ettik. İnşallah bu tür şeyler başımıza gelmez. Gelirse de inşallah sonu böyle mutlu şekilde biter" diye konuştu. Tufan Yüzücü de "Tüm şoför arkadaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kim olsa aynı duyarlılığı gösterirdi. Buradan kıymetli yolcularımıza, değerli eşyalarını daha güvenli alanlarda bulundurmaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

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