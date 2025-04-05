Mezarlıkta bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor

Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden 13 yaşındaki Hasan Seyfi Çelik, ailesi ile birlikte gittiği mezarlıkta bir ağacın altında yeni doğmuş sincap buldu. Ailesinin izniyle sincabı alıp besleyen Çelik, hayvana 'Pırıl' ismini verdi. Sincabı evinde biberon ve inek sütüyle besleyen Çelik, büyüdükten sonra tekrar doğaya salacağını söyledi.

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