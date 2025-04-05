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        Mezarlıkta bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde Hasan Seyfi Çelik, mezarlıkta bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:45
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        Mezarlıkta bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde Hasan Seyfi Çelik, mezarlıkta bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor.

        Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden 13 yaşındaki Hasan Seyfi Çelik, ailesi ile birlikte gittiği mezarlıkta bir ağacın altında yeni doğmuş sincap buldu. Ailesinin izniyle sincabı alıp besleyen Çelik, hayvana 'Pırıl' ismini verdi. Sincabı evinde biberon ve inek sütüyle besleyen Çelik, büyüdükten sonra tekrar doğaya salacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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