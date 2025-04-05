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        Yakıtın göle karışmaması için emici bariyerle önlem alınıyor

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekipleri harekete geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:10
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        Yakıtın göle karışmaması için emici bariyerle önlem alınıyor
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekipleri harekete geçirdi. Kaynağı belirlenemeyen yakıt göle karıştığı tespit edilince, kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmaması için ekipler tarafından dereye emici bariyer koyulup önlem alınıyor.

        Olay, sabah saatlerinde Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelen kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde yakıt benzeri yağlı katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yol kenarındaki su kanalında iş makinesiyle çalışma yaparken, dereye de emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi. Bölgede 1 ay önce olan ve 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında, 1 aracın motorunun dereye düştüğü ve bu motordan akan yakıt ve motor yağının sızıntıya sebep olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl da aynı bölgede benzer sızıntı meydana gelmiş, yapılan incelemede Anadolu Otoyolu ve yan yoldaki trafik kazasından sonra araçlardan sızan yakıtın kara yolu menfez ve su kanallarına oradan da Sapanca Gölü’ne karıştığı tespit edilmişti. Ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.

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