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        Kafeye girip havaya ateş etti, kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:50
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        Kafeye girip havaya ateş etti, kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, kaçtı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi, havaya ateş etti. Şüpheli, daha sonra ise kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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