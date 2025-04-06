Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelmelerde bulundu

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yapımı devam eden Yeni Sakarya Adalet Sarayı inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Adapazarı’na geldi. Bakan Tunç, Adapazarı Yenikent Bölgesi’nde yapımı devam eden Yeni Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç’a, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu eşlik etti. Buradan Sakarya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı. Bakan Tunç ardından Vali Doğan’dan makamında Adalet Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.