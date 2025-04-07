Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Alaplı Sokak’ta meydana geldi. Hüseyin Çatalbaş’ın kontrolünü yitirdiği 54 NA 122 plakalı traktör, takla attı. Kazada, Çatalbaş traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Hüseyin Çatalbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çatalbaş’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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