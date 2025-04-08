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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı komşu iki aile arasındaki silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 01:11 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:15
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı komşu iki aile arasındaki silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

        Olay, pazar gecesi saat 01.10 sıralarında Serdivan ilçesinin Beşköprü Mahallesi 3167’nci Sokaktaki bir sitede meydana geldi. İki aile arasında yaşanan tartışma büyüyünce silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

        GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

        Silahlı çatışmanın ardından harekete geçen emniyet güçleri ilk etapta yaralılarla birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

        8 ŞÜPHELİ ASAYİŞTE, 4 ŞÜPHELİ HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

        Olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer (27) Yıldız, F.U.U. (17), hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt'un (39) tedavilerine hastanede polis nezaretinde devam ediliyor. Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız'ın (45) yanı sıra ismi öğrenilemeyen 3 şüphelinin daha sorgulamaları devam ediyor.

        Öte yandan olayın ardından firari durumda olan 17 yaşındaki T.Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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