Sakarya'da bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ağır yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, grup içinde çıkan kavgada bıçaklanıp tabancayla vurulan Y.
SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, grup içinde çıkan kavgada bıçaklanıp tabancayla vurulan Y.K. (41), ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sahil şeridinde 7 kişilik grup içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgada dönüştü. Kavgada Y.K. bıçaklandı, tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Y.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P.’yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.
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