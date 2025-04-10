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        Sakarya'da bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ağır yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, grup içinde çıkan kavgada bıçaklanıp tabancayla vurulan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:07
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        Sakarya'da bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ağır yaralı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, grup içinde çıkan kavgada bıçaklanıp tabancayla vurulan Y.K. (41), ağır yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sahil şeridinde 7 kişilik grup içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgada dönüştü. Kavgada Y.K. bıçaklandı, tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Y.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P.’yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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