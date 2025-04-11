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        Sakarya'da 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi'nden 9 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek nedeniyle zehirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:45
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        Sakarya'da 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi’nden 9 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek nedeniyle zehirlendi. 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

        Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerden bazıları, öğle arasında dışarı çıktıklarında okul çevresinde bulunan kafe ve restoranlarda yemek yedi. Yemeklerinin ardından okula dönen öğrencilerde, karın ağrısı şikayeti başlaması üzerine durum öğretmenlere bildirildi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri çağırıldı. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından, rahatsızlanan 9 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 gün önce okul bölgesindeki döner satan işletmelerden numune alındığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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