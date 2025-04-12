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        Limanda TIR şoförünü kalbinden bıçaklayan gemi personeli tutuklandı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ro-Ro seferlerinin yapıldığı limanda TIR şoförünü bıçaklayıp öldüren gemi personeli O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:55
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        Limanda TIR şoförünü kalbinden bıçaklayan gemi personeli tutuklandı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ro-Ro seferlerinin yapıldığı limanda TIR şoförünü bıçaklayıp öldüren gemi personeli O.Ö., tutuklandı.

        Karasu Limanı'nda önceki gün saat 04.30 sıralarında TIR'ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu, aracın yanaşacağı yer konusunda tartıştığı gemi personeli O.Ö. tarafından kalbinden bıçaklandı. Olaydan sonra gemi personeli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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