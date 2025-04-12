Limanda TIR şoförünü kalbinden bıçaklayan gemi personeli tutuklandı

Karasu Limanı'nda önceki gün saat 04.30 sıralarında TIR'ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu, aracın yanaşacağı yer konusunda tartıştığı gemi personeli O.Ö. tarafından kalbinden bıçaklandı. Olaydan sonra gemi personeli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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