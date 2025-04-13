Sakaryaspor - Pendikspor: 1-0

Karşılaşma bu sonuçla tamamlarken, Sakaryaspor puanını 45'e çıkarırken, Pendikspor ise 45 puanda kaldı.

5'inci dakikada Pendikspor etkili geldi. Eze savunma arkasına atılan topta Kahraman Demirtaş ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak şutunu çekti. Onun şutunda kaleci Szumski tuttuğu köşede topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

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