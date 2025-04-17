Bungalovdaki gizli kamera olayında 'kuvvetli suç şüphesi' cep telefonunda (2)

SAPANCA'DAKİBUNGALOVLARDA GİZLİ KAMERA KONTROLÜ YAPILACAK

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti. Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Birçok eski misafirimiz de arıyor, önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar. 'Biz sizleri biliyoruz, nasıl bir hizmet verdiğinizin farkındayız, sizleri tanıyoruz, yine geleceğiz, tekrar geleceğiz' deyip tekrar rezervasyon yapanlar da var'' dedi.

Sürekli denetimden geçtiklerini anlatan Alaçam, "Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Bu cihazları hızlıca temin ettik. Şimdi her işletmemizde bulunduracağız. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor. İkinci olarak da kameraların dinleme cihazlarının Wi-Fi bağlantıları oluyor, bunları da engellemek için haspot dediğimiz bir sistem var. Biz şimdi her gelen misafiri Emniyet, Jandarma sistemine bilgisini giriyoruz. Dolayısıyla sizden başkası oraya internete erişemeyecek. Bu da ciddi bir güvenlik önlemidir. Bu iki önlemi alarak bu durumu bir daha yaşamak istemiyoruz. Bunun tekrar yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' diye konuştu.